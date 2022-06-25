Санкт-Петербург, , 19:46 — REGNUM Россия готова в 2022 году поставить на мировые рынки более 50 млн тонн зерна. Об этом сообщил глава государства Владимир Путин в ходе переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко 25 июня.

Урожай пшеницы Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«В прошлом году Россия поставила 40 с лишним миллионов тонн зерновых на мировые рынки. В этом сельхозгоду, до следующего лета, мы готовы поставить, наверно, будем свыше 50 миллионов тонн», — отметил Путин.

Президент России обратил также внимание на то, что Белоруссия наращивает производство, и отрасль сельского хозяйства уверенно набирает темпы развития.