Донецк, 25 июня, 2022, 19:43 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республики (ДНР) за сутки в ходе боев с представителями вооруженных сил Украины (ВСУ) погиб один военнослужащий. Об этом 25 июня говорится в сообщении Народной милиции ДНР в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Ополчение ДНР

«С прискорбием сообщаем, что при исполнении воинского долга в борьбе за независимость один защитник ДНР погиб и три получили ранения, — говорится в сообщении. — Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших».

Как передавало ИА REGNUM, 25 июня в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что представители ВСУ обстреляли Киевский район Донецка.