Новосибирск, 25 июня, 2022, 19:43 — ИА Регнум. В Новосибирской области завершена проверка по факту смерти подростка в результате падения на него футбольных ворот на стадионе. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Ysia.ru Прокуратура

Напомним, что в новосибирском селе Улыбино 14-летний подросток погиб на стадионе в результате падения на него футбольных ворот.

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«Установлено, что территория спорткомплекса не имеет ограждения, не оснащена техническими средствами, обеспечивающими защищенность учреждения спорта, что является угрозой для жизни и здоровья граждан, в том числе несовершеннолетних, — уточнили в ведомстве. — Техническое состояние ворот, упавших на потерпевшего, не проверялось руководством учреждения. На воротах отсутствовала информационная табличка об использовании спортивного инвентаря по назначению и соблюдению требований безопасности. В целях устранения нарушений директору учреждения внесено представление. Также в отношении руководителя возбуждено административное дело по статье «Нарушение требований к защищенности объектов».

Кроме того, по факту смерти несовершеннолетнего расследуется уголовное дело по статье «Халатность».

Также установлено, что ещё в некоторых новосибирских школах имеется спортивный инвентарь без заключений соответствия требованиям безопасности. Директорам образовательных организаций внесены представления.