Санкт-Петербург, , 19:41 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил президенту России Владимиру Путину принять участие в дистанционном формате в Форуме регионов, который состоится в Гродно с 30 июня по 1 июля.

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«Обсудим проблему Форума регионов. Думаю, примем участие в нём в виде видеоконференции, обратимся [к участникам форума]», — цитирует Лукашенко РИА Новости.

ИА REGNUM напоминает, что переговоры глав России и Белоруссии проходят 25 июня в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге. На встрече были подняты вопросы, касающиеся ситуации с удобрениями и их поставками на мировой рынок, и другие. Лукашенко также высказался о политике, которую ведёт руководство Литвы и Польши.