Донецк, , 19:34 — REGNUM Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала текущих суток выпустили по территории Донецкой Народной Республики (ДНР) более 90 снарядов и мин. Об этом 25 июня сообщает Народная милиция ДНР.

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«С начала текущих суток, по информации от СЦКК ДНР, противник выпустил более 90 снарядов из реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град», ствольной артиллерии калибром 155, 152 и 122-мм, а также 120-мм миномётов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего районы десяти населённых пунктов республики попали под обстрелы со стороны ВСУ. По последним данным, в результате обстрелов повреждено 20 жилых домов.

Как передавало ИА REGNUM, 25 июня в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что ВСУ обстреляли населенный пункт Гольмовский.