Лиссабон, , 19:32 — REGNUM 35-летний экс-защитник мадридского «Реала», «Манчестер Сити» и санкт-петербургского «Зенита» Хави Гарсия, объявивший на днях о завершении профессиональной карьеры футболиста, вошел в тренерский штаб лиссабонской «Бенфики». Об этом 25 июня сообщили на официальном сайте клуба.

Игроки Зенита Хави Гарсия и Тосно Антон Заболотный (слева направо) в матче чемпионата России по футболу между командами Тосно (Ленинградская область) и Зенит (Санкт-Петербург) Андрей Пронин © ИА REGNUM

За «Зенит» Хави Гарсия выступал в период с 14 августа 2014 по 14 августа 2017 годов после перехода из «Манчестер Сити» за 16,8 миллиона евро. В начале сезона 2017/18 испанца выкупил «Бетис» за 1,5 миллиона евро.

По итогам прошедшего сезона «Бенфика», одержав 23 победы, потерпев 6 поражений и набрав 74 очка, заняла третье место в турнирной таблице португальской Примейры Лиги 2021/22.