Новосибирск, 25 июня, 2022, 19:30 — ИА Регнум. Благоустройство Заельцовского парка в Новосибирске заняло чуть более года. Об этом сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Денис Архипов.

nso.ru Заельцовский парк в Новосибирске

Напомним, что в Новосибирске сегодня, 25 июня, состоялось техническое открытие Заельцовского парка.

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«В проект вложено порядка 130 млн рублей за счёт средств федерального и областного бюджетов. Замечательный получился подарок ко Дню города», — отметил Денис Архипов.

Отмечается, что работы по благоустройству парка будут продолжены до осени 2022 года. Общая стоимость объекта с учётом этого составит 188 млн рублей.