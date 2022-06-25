Санкт-Петербург, 25 июня, 2022, 19:25 — ИА Регнум. Участники саммита БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР), который 24 июня прошёл в режиме видеоконференции под председательством КНР, выразили озабоченность в связи с ростом цен на продовольствие и перебоями поставок удобрений. Об этом на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко 25 июня заявил президент России Владимир Путин.

Флаги БРИКС

«Я бы хотел вас проинформировать о ходе и результате дискуссии с коллегами в рамках объединения БРИКС. Многие из выступавших высказывали озабоченности, связанные с перебоями поставок продовольствия, ростом цен на продовольствие на мировых рынках и удобрения, имея в виду, что Россия и Белоруссия являются крупнейшими поставщиками удобрений на мировой рынок», — сказал российский лидер.

ИА REGNUM сообщало, что в саммите БРИКС приняли участие ещё 13 стран: Алжир, Аргентина, Египет, Индонезия, Иран, Казахстан, Камбоджа, Малайзия, Сенегал, Таиланд, Узбекистан, Фиджи и Эфиопия. По итогу встречи была принята Пекинская декларация XIV саммита БРИКС.

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