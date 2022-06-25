Вашингтон, 25 июня, 2022, 19:27 — ИА Регнум. Контролируемый консерваторами Верховный суд США через пересмотр прецедентного дела «Роу против Уэйда» 1973 года отменил конституционные гарантии права на прерывание беременности и позволил американским штатам самостоятельно регулировать эту сферу, сообщают РИА Новости.

Демонстрация за легализацию абортов. США. 1989

В ответ на изменения законодательства последовали массовые демонстрации в Нью-Йорке, Калифорнии и других штатах.

В некоторых штатах даже имели место столкновения между протестующими и полицией, десятки человек задержаны, в отдельных случаях полиция применяла для разгона демонстраций слезоточивый газ.