Санкт-Петербург, , 19:17 — REGNUM Президент России Владимир Путин на переговорах с коллегой из Белоруссии Александром Лукашенко в Санкт-Петербурге 25 июня пообещал проинформировать его о событиях в Донбассе.

Владимир Путин Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

«Есть, конечно, проблемы, связанные с обеспечением безопасности в регионе, да и в мире в целом. Здесь вопросов много возникает. Я вас проинформирую по всем этим проблемам применительно к событиям на Донбассе», — цитирует главу российского государства РИА Новости.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко на встрече с Путиным заявил о готовности Минска защитить Отечество — от Бреста до Владивостока.

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ИА REGNUM сообщало, что переговоры глав России и Белоруссии проходят в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге сегодня, 25 июня. На встрече были также подняты вопросы, касающиеся ситуации с удобрениями и их поставками на мировой рынок.