Новосибирск, 25 июня, 2022, 19:17 — ИА Регнум. Каждый житель Новосибирска знает, что для него этот город особенный. Об этом заявил председатель Совета депутатов города Дмитрий Асанцев.

Иван Шилов ИА REGNUM Новосибирск

«Его невозможно определить одним словом, сказать, какой он — индустриальный, научный, торговый или промышленный, как нельзя одним словом сказать о любимом человеке, какой он, — отметил Асанцев. — Мы любим наш город, мы переживаем за его историю, за его будущее, а самое главное творим его настоящее. И, опять же, как с любимыми людьми: если он не с нами, то это уже не совсем мы, и, если нас нет в нём, то это не совсем он. Каждый житель Новосибирска так же любит его, потому что он — это и есть мы, а мы — это Новосибирск. И сегодня по-особенному хочется сказать: с днём рождения, один миллион шестьсот двадцать одна тысяча триста тридцать пять, хотя, возможно уже триста тридцать шесть новосибирцев».

Напомним, что Новосибирск отмечает 129-летие.