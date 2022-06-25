25 июня 2022 | Время чтения 1 мин

Александр Полегенько, , 19:17 — REGNUM Небо над Херсонесом озарили 77 лучей Победы в память героев Великой Отечественной войны. ИА REGNUM предлагает читателям фоторепортаж Александра Полегенько.

Херсонес Таврический Александр Полегенько © ИА REGNUM

Херсонес Таврический Александр Полегенько © ИА REGNUM

Херсонес Таврический Александр Полегенько © ИА REGNUM

24 июня Государственный музей-заповедник «Херсонес Таврический» в Севастополе второй раз присоединился к Всероссийской акции «Лучи Победы». В этом году в акции приняли участие более 500 жителей и гостей города-героя, сообщили в отделе развития музея-заповедника.

Херсонес Таврический Александр Полегенько © ИА REGNUM Херсонес Таврический Александр Полегенько © ИА REGNUM

Херсонес Таврический Александр Полегенько © ИА REGNUM

Для участников мероприятия на сцене в Портовом районе Херсонеса выступил военный оркестр Севастопольского полка Росгвардии. Зрители услышали легендарные песни, посвящённые Великой Отечественной войне, — «Смуглянку», «Вечер на рейде», «Нам нужна одна победа» и другие.

Концерт в рамках акции «Лучи Победы» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Концерт в рамках акции «Лучи Победы» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Концерт в рамках акции «Лучи Победы» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Акция «Лучи Победы» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Концерт в рамках акции «Лучи Победы» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Концерт в рамках акции «Лучи Победы» Александр Полегенько © ИА REGNUM Концерт в рамках акции «Лучи Победы» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Концерт в рамках акции «Лучи Победы» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Концерт в рамках акции «Лучи Победы» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Концерт в рамках акции «Лучи Победы» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Завершилась акция запуском в небо над Херсонесом одновременно 77 лучей как символа 77 лет со дня первого Парада Победы в Москве.