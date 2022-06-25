Санкт-Петербург, , 19:06 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге 25 июня высказался о политике, которую ведёт руководство Литвы и Польши.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

«Нас очень напрягает ситуация и та политика, которую проводят соседи. Вы, в общем-то, знаете, это руководство Польши и Литвы. Политика на конфронтацию. И так хватает от них, особенно на Украине», — цитирует белорусского лидера РИА Новости.

«Я не знаю, зачем им нужна эта конфронтация, но ясно, что за спиной стоят, подталкивают, отвратительная политика, агрессивная», — высказался Лукашенко.

ИА REGNUM сообщало, что Литва ранее ввела ограничения транзитной перевозки грузов в Калининградскую область через территорию своей страны. Однако в структурах Евросоюза активно обсуждают вопрос возобновления перевозки грузов с основной территории России в Калининград через территорию союза.

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