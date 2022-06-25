Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область, , 19:08 — REGNUM В Кемеровской области вынесен приговор ударившему сотрудницу полиции жителю Ленинска-Кузнецкого. Об этом сообщили в региональном управлении СКР.

Сотрудник СКР СУ СКР по ЯО

Установлено, что в ноябре 2021 года сотрудница полиции прибыла по сигналу о семейно-бытовом конфликте. При выяснении обстоятельств у заявительницы она неоднократно делала замечания её 38-летнему сыну, который употреблял спиртное и слушал громкую музыку. Он игнорировал просьбы сделать потише и выражался нецензурной бранью. Тогда сотрудница полиции сама выключила музыку. Мужчина в ответ ударил её рукой по плечу. Прибывшие сотрудники ДПС задержали мужчину и доставили в отдел полиции.

Суд приговорил мужчину к штрафу в размере 70 тысяч рублей.