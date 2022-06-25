Пермь, 25 июня, 2022, 19:03 — ИА Регнум. Несовершеннолетний житель Перми обвиняется в покушении на сбыт более 500 граммов наркотических средств. Об этом сообщает краевое управление СКР.

Иван Шилов ИА REGNUM Нет наркотикам

По данным следствия, в лесу на берегу реки Кама он приобрёл данный товар. Сразу после этого его задержали.

В ходе допроса несовершеннолетний дал признательные показания. Проводится расследование. Подросток находится под домашним арестом.