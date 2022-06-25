Краснодар, , 19:09 — REGNUM Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выразил соболезнования близким в связи с кончиной Николая Кубаря, художественного руководителя ансамбля танца и пляски «Кубанская казачья вольница».

Кубань Иван Шилов © ИА REGNUM

«Ушел из жизни народный артист России, Герой труда Кубани Николай Васильевич Кубарь. Ему было 75 лет. Выдающийся артист, балетмейстер-постановщик. Николай Васильевич работал в самых известных и востребованных коллективах. На протяжении 16 лет он занимал должность художественного руководителя ансамбля танца и песни «Кубанская казачья вольница». За эти годы ансамбль стал широко известен и любим в России и далеко за её пределами. Чуткий и отзывчивый человек, грамотный и принципиальный руководитель — таким Николай Васильевич навсегда останется в памяти всех, кто его знал», — написал Кондратьев в своём телеграм-канале.