Санкт-Петербург, , 18:58 — REGNUM Все вопросы по Союзному государству России и Белоруссии практически согласованы. Об этом 25 июня заявил президент России Владимир Путин на встрече с белорусским лидером Александром Лукашенко.

Владимир Путин и Александр Лукашенко Kremlin.ru

«В поле нашего зрения остаются вопросы, связанные со строительством Союзного государства, — сказал Путин. — Здесь у нас практически между профильными ведомствами всё согласовано — вопрос только в реализации всех намеченных целей».

Как передавало ИА REGNUM, 25 июня в Константиновский дворец в Санкт-Петербурге прибыл президент Белоруссии Александр Лукашенко.