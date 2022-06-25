Санкт-Петербург, , 18:55 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным 25 июня в Санкт-Петербурге заявил о готовности Минска защитить Отечество — от Бреста до Владивостока.

Александр Лукашенко и Владимир Путин на встрече в Сочи Kremlin.ru

«Минск должен быть готов ко всему, даже к применению серьёзного оружия, чтобы защитить наше Отечество — от Бреста до Владивостока», — сказал Лукашенко.

ИА REGNUM сообщало, что переговоры глав России и Белоруссии проходят в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге сегодня, 25 июня.