Кемерово, , 18:56 — REGNUM В Кемеровской области вынесен приговор жительнице Ленинска-Кузнецкого за неправомерный доступ к компьютерной информации. Об этом сообщили в региональном управлении СКР.

Сотрудник СКР Vnovgorod.sledcom.ru

Установлено, что в июле 2018 года оператор почтового отделения, работающая на основании агентского договора с одним из банков, под своей учетной записью осуществила неправомерный доступ к охраняемой компьютерной информации, находящейся в базе данных банка. Женщина оформила сберегательный счёт с выдачей банковской карты на пожилого человека без его ведома. Затем активировала карту и уничтожила её. Следователю женщина пояснила, что хотела выполнить плановые показатели по реализации банковских продуктов.

Суд приговорил её к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком шесть месяцев.