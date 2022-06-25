Санкт-Петербург, 25 июня, 2022, 18:44 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поблагодарил президента России Владимира Путина за поддержку проекта по строительству белорусского порта в Бронке. Слова благодарности белорусский лидер выразил на встрече с главой российского государства, которая проходит 25 июня в Санкт-Петербурге.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко и Владимир Путин

«Я всегда благодарю Вас за то, что мне удалось как историку, вы это знаете, прежде всего открыть некоторые для себя вещи. Вы позволили мне прикоснуться к этому прекрасному месту. Я побывал в Бронке, там, где мы планируем построить белорусский порт. Спасибо за поддержку, Вы одобрили тот проект строительства», — цитирует президента Белоруссии ТАСС.

ИА REGNUM сообщало, что перед тем, как прибыть в Константиновский дворец, президент Белоруссии ознакомился с ходом строительства белорусского порта в Бронке. Проект был одобрен и поддержан президентом России.

Напомним, что порт Бронка — единственный глубоководный порт Санкт-Петербурга, способный принимать суда длиной до 347 метров, шириной до 50 метров и осадкой до 13 метров. Порт специализируется на перевалке контейнеров, накатных и генеральных грузов.