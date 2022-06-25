Донецк, 25 июня, 2022, 18:38 — ИА Регнум. Киевский район Донецка в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 25 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Артиллерия ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 17:57 — населенный пункт Авдеевка — город Донецк (Киевский район): выпущено шесть снарядов калибра 155 мм. 18:10 — населенный пункт Авдеевка — город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибра 155 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 25 июня в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что представители ВСУ обстреляли населенный пункт Макеевка.