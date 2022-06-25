Санкт-Петербург, , 18:32 — REGNUM Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Санкт-Петербурге 25 июня заявил о постоянной «сверке часов» между Москвой и Минском.

Владимир Путин и Александр Лукашенко Kremlin.ru

«Объём взаимоотношений Москвы и Минска требует постоянной сверки часов, что мы и делаем», — цитирует главу российского государства РИА Новости.

ИА REGNUM сообщало, что переговоры глав России и Белоруссии проходят в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге сегодня, 25 июня. На встрече обсуждается ситуация с удобрениями и их поставками на мировой рынок.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин и Лукашенко обсуждают поставки удобрений на мировой рынок