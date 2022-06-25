Чебаркуль, Челябинская область, , 18:28 — REGNUM Трое жителей Чебаркуля Челябинской области стали жертвами мошенников. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

Телефонный мошенник

36-летний гражданин после посещения одного сомнительного сайта получил телефонный звонок от неизвестного, который сообщил, что якобы, по вине мужчины на сайте произошел сбой, и потребовал денег, иначе пригрозил распространить сведения о том, что мужчина посещал этот ресурс. Гражданин тремя переводами перечислил на указанный счёт более 119 тыс. рублей.

Ещё один гражданин перевел деньги «продавцу» в надежде купить заинтересовавший его товар. А третий южноуралец решил приобрести по дешёвке мобильный телефон, ввёл на сайте-двойнике интернет-магазина данные своей карты и у него списали 15 тыс. рублей.