Брайтон, Великобритания, 25 июня, 2022, 18:28 — ИА Регнум. 23-летний испанский фланговый атакующий защитник «Брайтона» Марк Кукурелья и «Манчестер Сити» согласовали условия пятилетнего контракта. Об этом 25 июня сообщило издание The Telegraph.

«Манчестер Сити»

Ранее сообщалось, что «горожане» планируют расстаться с Александром Зинченко, чтобы компенсировать затраты на трансфер Кукурельи, так как «Брайтон» требует за испанца 60 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Английской Премьер-лиги 2021/22 Марк Кукурелья принял участие в 35-ти турах регулярного чемпионата, в которых отметился одним забитым мячом, одной результативной передачей и получил шесть желтых карточек.

Кукурелья выступает за «Брайтон» с 31 августа 2021 года после перехода из «Хетафе» за 18 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость испанца, по оценкам портала transfermarkt, составляет 28 миллионов евро.