Амстердам, 25 июня, 2022, 18:23 — ИА Регнум. 24-летний универсальный защитник амстердамского «Аякса» и сборной Мексики по футболу Эдсон Альварес может продолжить карьеру в Германии. Как сообщает издание Voetbal International, «Ред Булл Лейпциг» готов предложить 30 миллионов евро за трансфер футболиста.

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В прошедшем сезоне Эдсон Альварес принял участие в 31-м туре нидерландской Эредивизи 2021/22, в котором отметился пятью забитыми мячами и одной результативной передачей. Также мексиканец получил пять желтых карточек.

Альварес выступает за «Аякс» с 22 июля 2019 года после перехода из мексиканского клуба «Америка «за 15 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость футболист национальной сборной Мексики, по оценкам портала transfermarkt, составляет 22 миллиона евро.