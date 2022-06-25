Новосибирск, , 18:12 — REGNUM В Новосибирской области в период весеннего запрета на рыболовство в 2022 году выявлено 368 нарушений. Об этом сообщили в министерство сельского хозяйства региона.

Транспортировка рыбы mcx. nso.ru

«Составлен 41 материал с признаками уголовного преступления, в настоящее время возбуждено 24 уголовных дела. За незаконную добычу водных биоресурсов предъявлено исков на сумму свыше 1,1 млн рублей», — уточнили в ведомстве.

Отмечается также, что у нарушителей правил рыболовства изъято 339 незаконных орудий лова, 18 лодок и более 760 кг незаконно добытой рыбы.