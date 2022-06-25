Кунгур, Пермский край, 25 июня, 2022, 18:10 — ИА Регнум. Бывшая глава администрации одного сельского поселения в Пермском крае отдана под суд за мошенничество. Об этом сообщает краевое управление СКР.

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Уголовное дело расследовал Кунгурский межрайонный следственный отдел. 54-летней гражданке вменяют мошенничество с использованием служебного положения. По данным следствия, женщина вводила представителей центра бухгалтерского учёта в заблуждение по поводу того, что ей якобы установлена надбавка к окладу, а затем сдала ложный документ об установлении этой надбавки. В результате из бюджета сельского поселения ей выплатили более 117 тыс. рублей.

Имущество экс-чиновницы на общую сумму больше 400 тыс. рублей арестовано. Материалы уголовного дела переданы в суд.