Санкт-Петербург, , 18:08 — REGNUM Ситуацию с удобрениями и их поставками на мировой рынок обсуждают на встрече президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Встреча Владимира Путина с Александром Лукашенко Kremlin.ru

«Мы являемся крупнейшими поставщиками удобрений на мировой рынок. И я хотел бы с Вами на этот счёт поговорить в плане удовлетворения потребностей мирового рынка», — сказал Владимир Путин.

ИА REGNUM сообщало, что переговоры глав России и Белоруссии проходят в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге сегодня, 25 июня.