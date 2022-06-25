Санкт-Петербург, 25 июня, 2022, 18:08 — ИА Регнум. Ситуацию с удобрениями и их поставками на мировой рынок обсуждают на встрече президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с Александром Лукашенко

«Мы являемся крупнейшими поставщиками удобрений на мировой рынок. И я хотел бы с Вами на этот счёт поговорить в плане удовлетворения потребностей мирового рынка», — сказал Владимир Путин.

ИА REGNUM сообщало, что переговоры глав России и Белоруссии проходят в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге сегодня, 25 июня.