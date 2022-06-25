Самара, , 18:06 — REGNUM Самарские «Крылья Советов» выкупили 22-летнего российского нападающего Максима Глушенкова у московского «Спартака» за 1,8 миллиона евро. Об этом 25 июня сообщили на официальном сайте самарского клуба.

Максим Глушенков Эдгар Брещанов

В прошедшем сезоне Максим Глушенков, выступая за «Крылья Советов» на правах аренды, принял участие в 28-ми матчах регулярного чемпионата, в которых отметился семью забитыми мячами, двумя результативными передачами и получил три желтые карточки.

За «Спартак» Глушенков выступал с 1 января 2019 года после перехода из «Чертаново» за 300 тысяч евро. За последние три года трансферная стоимость российского нападающего, по оценкам портала transfermarkt, возросла до 1,8 миллиона евро.