Кемерово, 25 июня 2022, 18:03 — REGNUM В Кемеровской области продолжается вакцинация от коронавируса. Для профилактики применяются пять вакцин, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
«Все данные вакцины вызывают формирование приобретённого иммунитета против СОVID-19, дают возможность избежать заражения, тяжёлого течения и последствий данного заболевания», — уточнили в ведомстве.
По состоянию на 20 июня в Кузбассе первую дозу вакцины получили 1 241 300 человек, двукратно привиты 1 118 900 человека.