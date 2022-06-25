Кемерово, 25 июня, 2022, 18:03 — ИА Регнум. В Кемеровской области продолжается вакцинация от коронавируса. Для профилактики применяются пять вакцин, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса

«Все данные вакцины вызывают формирование приобретённого иммунитета против СОVID-19, дают возможность избежать заражения, тяжёлого течения и последствий данного заболевания», — уточнили в ведомстве.

По состоянию на 20 июня в Кузбассе первую дозу вакцины получили 1 241 300 человек, двукратно привиты 1 118 900 человека.