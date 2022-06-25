Санкт-Петербург, 25 июня, 2022, 17:59 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко начали переговоры в Санкт-Петербурге, пишет РИА Новости.

Kremlin.ru Александр Лукашенко и Владимир Путин

Сегодня, 25 июня, Лукашенко прибыл в Константиновский дворец в городе на Неве.

ИА REGNUM сообщало, что 25 июня президент Белоруссии ознакомился с ходом строительства белорусского порта в Бронке. Ранее Лукашенко заявил, что укрепление взаимодействия между Минском и Москвой создаёт условия для успешного преодоления глобальных вызовов и угроз.