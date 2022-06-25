Кемерово, 25 июня, 2022, 17:56 — ИА Регнум. В Кемеровской области завтра, 26 июня, ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Об этом сообщил региональный гидрометцентр.

ИА REGNUM Жара

«Ночью и утром местами туман. Ветер южный, ночью 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с, днём 4-9 м/с, местами порывы 13-18 м/с. Температура воздуха ночью — +13…+18 °C, днём — +24…+29 °C, местами до +34 °C», — уточняется в прогнозе.

В городе Кемерове прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков, температура воздуха днём +27…+29 °C, местами +30…+32 °C.