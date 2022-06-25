Новосибирск, , 17:48 — REGNUM В Новосибирске завтра, 26 июня, ночью ожидается местами кратковременный дождь, гроза. Таков прогноз Западно-Сибирского гидрометцентра.

Дождь Алексей Яковлев

«Ветер западный 4-9 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура +19…+21 °C», — уточняется в прогнозе.

В Новосибирской области завтра, 26 июня, прогнозируется переменная облачность, в отдельных районах кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные дожди. Будет дуть западный ветер — 4-9 м/с, местами порывы до 17 м/с. Температура днём +28…+33 °C, местами +22…+27 °C.

Напомним, что 26 июня Новосибирск отметит своё 129-летие.