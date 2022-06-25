Барнаул, 25 июня, 2022, 17:47 — ИА Регнум. К тушению пожара в Угловском районе Алтайского края привлекли еще больше ресурсов, но справиться с огнем пока не удается. Как сообщает 25 июня территориальное ГУ МЧС РФ, задействованы более 210 человек и 84 единицы техники, в том числе самолет-амфибия Бе-200ЧС МЧС России.

МЧС Авиация тушит лесные пожары в Алтайском крае

За сегодняшний день произведено пять сливов воды общим объемом порядка 45 тонн. Обстановка находится на контроле межведомственного оперативного штаба, заявили спасатели.

Иного мнения придерживается глава Сибирского сельсовета Первомайского района Алтайского края Олег Боронин. В своем телеграм-канале он написал:

«Итак, страшный лесной пожар бушует в Угловском районе Алтайского края с 22 июня. Горит уникальный сосновый бор. Начальники уже несколько раз в докладах и сообщениях этот лесной пожар «локализовали» и «почти локализовали». Но по каким-то причинам после резкого наращивания группировки сил МЧС площадь катастрофы выросла в четыре раза: с примерно 600 га (в сводках регионального главка МЧС звучало и про 300 га) до, как сообщают сегодня СМИ, примерно 2400 га. 2400 га уникального бора, который, кроме прочего, улучшает микроклимат прилегающих хлеборобных степей, похоже, коту под хвост. 2400 га — это для понимания тех, кто часто ездит по трассе Р-256 или на электричке мимо моих «владений», примерно 8 (восемь) прямоугольников, ограниченных подстанцией «Барнаульская», границей села Озерки Тальменского района, трассой Р-256 и железной дорогой.

Представили? Свой анализ после того как все там завершится (ведь грех винить простых пожарных и противопожарные подразделения лесного хозяйства, добровольцев, которые на самом деле проявляют массовый героизм) я, конечно, представлю. А пока предварительный мой вывод: ни региональное минприроды, ни, что куда более важно, региональный главк МЧС оказались не готовы к организации своевременной локализации, ликвидации по-настоящему серьезной чрезвычайной ситуации, несмотря на наличие всевозможных планов и графиков, не смогли своевременно, эффективно и грамотно мобилизовать, распределить и применить имеющиеся в наличии ресурсы — ничего не изменилось ни за 10, ни за 20 лет. Только болтовня, дутые щеки и неимоверные понты (извините, конечно — это мое частное мнение, на которое я имею право)».

По данным МЧС России, для защиты населенных пунктов привлечены силы лесничества, они находятся на окарауливании зоны природного пожара. Вокруг сел Лаптев Лог, Беленькое и Борисовка проведена дополнительная опашка. Для мониторинга лесопожарной обстановки в течение дня работал вертолет Robinson, оперативной группой ГУ МЧС России по Алтайскому краю применялся беспилотный летательный аппарат.

Продолжается информирование населения о ситуации, организовано СМС-оповещение, подворовые обходы. Тушение пожара осложняется засушливой, ветреной погодой с высокими температурами. В ближайшее время осадки не прогнозируются, сообщают спасатели.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 25 июня случаев перехода огня на населённые пункты не допущено. Площадь пожара, пройденная огнём, составляла 2,3 тыс. га.

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