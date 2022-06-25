Санкт-Петербург, 25 июня, 2022, 17:46 — ИА Регнум. В Константиновский дворец в Санкт-Петербурге прибыл президент Белоруссии Александр Лукашенко, который встретиться с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом 25 июня сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал «Пул Первого».

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Первый (президент Белоруссии Александр Лукашенко — прим. ИА REGNUM) прибыл на переговоры (с главой России Владимиром Путиным — прим. ИА REGNUM)», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 25 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко ознакомился с ходом строительства белорусского порта в Бронке.