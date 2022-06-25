Вильнюс, , 17:37 — REGNUM Европейская комиссия может разрешить перевозку санкционных товаров в Калининградскую область из других регионов России через территорию Евросоюза. О подготовке соответствующего документа 25 июня на своей странице в одной из соцсетей сообщил депутат Европарламента Пятрас Ауштрявичюс.

Литва Ольга Шклярова © ИА REGNUM

В структурах Евросоюза активно обсуждают вопрос перевозки грузов с основной территории России в Калининград. И в ходе переговоров Литва настаивала на необходимости придерживаться прежней позиции, однако неназванная политиков страна — член ЕС потребовала пересмотреть регулирование имплементации санкций.

«В Брюсселе сейчас очень жарко по поводу транзита в Калининград, и судя по всему Россия пока побеждает», — написал Ауштрявичюс.

Участники дебатов пока не пришли к соглашению. Однако уже представлен документ, позволяющий перевозить товары по территории союза из «России в Россию». Его планируют обнародовать в ближайшие дни.

ИА REGNUM сообщало, что Россия может нанести Западу чувствительный удар в сфере экономики в ответ на ограничения транзитной перевозки грузов в Калининградскую область через территорию Литвы.