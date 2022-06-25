Новосибирск, 25 июня, 2022, 17:34 — ИА Регнум. В Новосибирск прибыли делегации из городов-побратимов — Оша, Минска, Еревана и Павлодара. Поздравить город со 129-летием приехали также гости из Омска, Читы, Хабаровска и Кызыла, сообщили в мэрии муниципалитета.

Invest.novo-sibirsk.ru Новосибирск

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«Новосибирску — 129 лет. По сравнению с многовековой историей Еревана, Оша, Минска, Омска, Читы это миг. Но тем не менее мы гордимся нашей историей. Она короткая, но очень насыщенная различными событиями, датами, именами, — отметил мэр города Анатолий Локоть. — Сегодня часть ограничений отменена, и у нас появляется возможность для общения, обмена опытом и просто приятных встреч. Новосибирск — город гостеприимный».

Ранее и сообщало, что День города Новосибирска в 2022 году будет праздноваться два дня — 25 и 26 июня.