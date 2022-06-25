Смоленск, 25 июня, 2022, 17:31 — ИА Регнум. С мемориального комплекса в Катыни убрали флаг Польши. По словам мэра Смоленска Андрея Борисова, решение было принято Министерством культуры РФ.

Марина Захарова, ИА REGNUM Катынь

«Не может быть флагов Польши на российских мемориалах! А после откровенных антироссийских заявлений польских политиков — тем более. Считаю, что Министерство культуры РФ приняло единственно правильное решение — убрать флаг Польши», — заявил мэр Смоленска.

Андрей Борисов подчеркнул, что Катынь — это российский мемориал и российская история.

Напомним, Катынь — российско-польский мемориальный комплекс в Смоленской области, находится в юрисдикции РФ. На территории мемориала расположены музеи, храмы и захоронения граждан Польши и СССР, погибших накануне и во время Второй мировой войны.

Катынский мемориал является поминальным местом для многих поляков. Именно в Катынь летел президент Лех Качиньский, погибший в авиакатастрофе в Смоленске в апреле 2010 года.

Председатель Комиссии Общественной палаты Российской Федерации (ОП РФ) по вопросам развития культуры и сохранению духовного наследия, директор Музея современной истории России Ирина Великанова прокомментировала снятие флага Польши в Катыни.

«В Межправительственном соглашении Российской Федерации и Республики Польша от 1994 года вопрос размещения государственного флага Польши на мемориальных комплексах «Катынь» и «Медное» никак не оговаривается, таким образом юридических оснований для размещения флага нет и не было. Два флага — российский и польский — на мемориалах являлись символом дружбы между нашими странами», — рассказала журналистам Ирина Великанова.

«То, что происходит сегодня – к дружбе не имеет никого отношения. Польша заняла откровенно враждебную политику в отношении Российской Федерации. Это и циничный снос памятников советским воинам-освободителям, и поддержка неонацистского режима на Украине, прямые поставки вооружений ВСУ, хамские выходки в отношении российских дипломатов и непозволительные высказывания по поводу русской культуры и всего русского руководством Польши. В этих условиях размещение государственной символики Республики Польша на территории мемориалов, находящихся на территории нашей страны, неуместно», — подчеркнула директор Музея современной истории.