Москва, , 17:53 — REGNUM Греческий визовый центр приостановил прием документов на визы от граждан Российской Федерации в Москве, Санкт-Петербурге и Новороссийске. Об этом сообщает портал Русские Афины.

Греция Черкасский Андрей © ИА REGNUM

С 27 июня заявления не будут рассматриваться в консульских учреждениях, сообщает размещенное на официальном сайте объявление.

«Уважаемый заявитель! По техническим причинам Генеральное консульство Греции в Москве, Санкт-Петербурге и Новороссийске прекращает рассматривать заявления на визу на неопределенный срок. Заявители, имеющие запись в визовые центры, начиная с 27.06, могут перенести свою запись на более поздний период после добавления мест в систему электронной записи на сайте ru-gr. gvcworld.eu. Все визовые центры буду открыты для консультаций, обработки и выдачи паспортов, которые были поданы в период до 24.06 включительно. Спасибо вам за ваше понимание!», — говорится в объявлении.

В визовом центре не уточнили сроки возобновления работы, а прекращение в работе объясняют «техническими причинами».

Вместе с тем, RT, ссылаясь на Ассоциацию туристических организаций России (АТОР), пишет, что по указанию консульства Греции визовые центры продолжат работать в обычном режиме.

«Техническая приостановка приёма документов на визы отменяется».