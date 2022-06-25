Санкт-Петербург, 25 июня, 2022, 17:23 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, который ранее прибыл в Санкт-Петербург, ознакомился с ходом строительства белорусского порта в Бронке. Об этом 25 июня сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал «Пул Первого».

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«В первой половине сегодняшнего дня (25 июня) Первый (президент Белоруссии Александр Лукашенко — прим. ИА REGNUM) ознакомился с ходом строительства белорусского порта в Бронке, — говорится в сообщении. — Проект одобрен и поддержан президентом России».

Как передавало ИА REGNUM, ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что укрепление взаимодействия между Минском и Москвой создает условия для успешного преодоления глобальных вызовов и угроз.