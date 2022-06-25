Новосибирск, , 17:23 — REGNUM Значимость и ценность транспортно-логистического комплекса Новосибирской области в новых условиях возросла. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Травников.

Сибирский транспортный форум в Новосибирске Анна Алябьева © ИА REGNUM

«В Новосибирской области сформирован мощный мультимодальный транспортный узел, — отметил он в своём телеграм-канале. — Логистический и транспортный потенциал Новосибирской области помогает оперативно решать актуальные задачи и выстраивать новые логистические схемы. Развитию этой отрасли мы уделяем особое внимание».

Он подчеркнул, что для решения стратегически важных вопросов в регионе ежегодно проводится Сибирский транспортный форум и в этом году он собрал представителей всех уровней власти, экспертов и руководителей отраслевых компаний.