Женева, Швейцария, 25 июня, 2022, 17:21 — ИА Регнум. Вопросы, касающиеся Украины, включены в повестку переговоров Швейцарии и России. Об этом заявил президент Швейцарской Конфедерации, возглавляющий также МИД Швейцарии, Иньяцио Кассис в интервью газете La Liberté.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Швейцария

«Швейцария предложила свои добрые услуги как Украине, так и России. В настоящий момент Украина попросила нас о поддержке, в частности консульской, своего населения в России. Сейчас мы ведем дискуссии с Россией, поскольку необходимо, чтобы три заинтересованные стороны дали свое согласие», — отметил он.

По словам Кассиса, предложение со стороны Швейцарии добрых услуг «укрепляет доверие к ней».

Как пишет ТАСС, президент Швейцарии напомнил, что в рамках миссии дипломатических услуг Берн представляет интересы США в Иране.