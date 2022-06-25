Челябинск, , 17:19 — REGNUM В Челябинске полицейские выявили ещё семь случаев фиктивной регистрации иностранных граждан. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

Российский паспорт

Такие факты были обнаружены в одной квартире и двух частных домах. Собственниками жилья оказались мужчины возрастом от 40 до 50 лет. Они поставили мигрантов на регистрационный учёт, но не собирались предоставить им жилые помещения.

Теперь в отношении владельцев возбуждены уголовные дела. Суда эти граждане дожидаются на свободе.