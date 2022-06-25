Красногорск, 25 июня 2022, 17:09 — REGNUM В подмосковном Музее-усадьбе «Архангельское» состоялась творческая встреча с героинями книги «Имя Твое… Женщина Подмосковья». Это сборник очерков о судьбах известных женщин, прославивших свой край.
В книге рассказано о 90 женщинах самых разных профессий: доярка, космонавт, игуменья, банкир, боевой летчик, пилот вертолета, медсестра, токарь, врач, учитель, балерина, певица, спортсмен — и это далеко не полный список. В подборе героинь и поиске их историй принимали участие представители 16 общественных организаций. Например, по инициативе регионального отделения Бессмертного полка России в Московской области в сборник включены очерки об участницах Великой Отечественной войны, герое соцтруда, труженице тыла, наших современницах, ведущих большую работу по патриотическому воспитанию молодежи. Одна из таких уникальных героинь — ветеран Великой Отечественной войны Галина Павловна Брок-Бельцова. Она добровольно ушла на фронт совсем юной девушкой и стала летчицей, легендарной «дневной фурией» — в 1944 году Галину Павловну направили в полк Марины Расковой, она совершила 36 боевых вылетов.
Очерки создавали 30 авторов — профессиональные журналисты и писатели. Инициатором проекта и автором концепции выступила руководитель регионального исполкома Бессмертного полка России в Московской области Елена Кучерова. Авторы собираются продолжить серию книг.
Издание подготовлено совместно Благотворительным фондом социальных программ Московской области «Исток», Московского областного регионального отделения Союза женщин России, Московской областной общественной организации Клуб «Деловая женщина Подмосковья» при участии Союза журналистов Подмосковья.