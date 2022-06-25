Красногорск, , 17:09 — REGNUM В подмосковном Музее-усадьбе «Архангельское» состоялась творческая встреча с героинями книги «Имя Твое… Женщина Подмосковья». Это сборник очерков о судьбах известных женщин, прославивших свой край.

«Здесь собраны очерки о женщинах, каждая из которых прошла свой удивительный путь, полный испытаний и больших побед. Эти истории нас восхищают и вдохновляют. Из года в год мир меняется до неузнаваемости, но роль женщины в нем остается неизменной. И все эти истории станут примером для будущего поколения. Я уверена, что скоро родятся новые имена, которые тоже будут на страницах этой книги», — отметила председатель оргкомитета по созданию книги, президент Благотворительного фонда социальных программ Московской области «Исток» Екатерина Богдасарова .

В книге рассказано о 90 женщинах самых разных профессий: доярка, космонавт, игуменья, банкир, боевой летчик, пилот вертолета, медсестра, токарь, врач, учитель, балерина, певица, спортсмен — и это далеко не полный список. В подборе героинь и поиске их историй принимали участие представители 16 общественных организаций. Например, по инициативе регионального отделения Бессмертного полка России в Московской области в сборник включены очерки об участницах Великой Отечественной войны, герое соцтруда, труженице тыла, наших современницах, ведущих большую работу по патриотическому воспитанию молодежи. Одна из таких уникальных героинь — ветеран Великой Отечественной войны Галина Павловна Брок-Бельцова. Она добровольно ушла на фронт совсем юной девушкой и стала летчицей, легендарной «дневной фурией» — в 1944 году Галину Павловну направили в полк Марины Расковой, она совершила 36 боевых вылетов.

«Мы сегодня видим рождение новой книги, которая прославляет всех тех, кто сегодня носит гордое, значимое имя «наша женщина», «русская женщина». Книга вдохновляет, поднимает, мобилизует, информирует, делая человека гордым, сильным, славным, непобедимым», — уверена Галина Павловна.

Очерки создавали 30 авторов — профессиональные журналисты и писатели. Инициатором проекта и автором концепции выступила руководитель регионального исполкома Бессмертного полка России в Московской области Елена Кучерова. Авторы собираются продолжить серию книг.

«Следующую книгу мы хотим назвать «Имя твое… Человек из Подмосковья», потому что только в объединении женщины и мужчины вместе на базе любви появляется новая жизнь — самое ценное, что у нас есть. И конечно, на базе этих совместных действий рождается успех в труде, действительно, наша Родина укрепляется», — рассказала Елена Кучерова.

Издание подготовлено совместно Благотворительным фондом социальных программ Московской области «Исток», Московского областного регионального отделения Союза женщин России, Московской областной общественной организации Клуб «Деловая женщина Подмосковья» при участии Союза журналистов Подмосковья.