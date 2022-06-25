Донецк, 25 июня, 2022, 17:08 — ИА Регнум. Населенный пункт Михайловка в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 25 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) пресс-служба 56-й отдельной мотопехотной бригады (Украина) Обстрел ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16:30 — населенный пункт Новгородское — населенный пункт Михайловка: выпущено восемь снарядов калибром 152 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 25 июня в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские боевики обстреляли Кировский и Куйбышевский районы Донецка.