Кемерово, 25 июня, 2022, 17:08 — ИА Регнум. В Кемеровской области по данным на сегодня, 25 июня, на лечении из-за коронавируса находятся 562 человека. Об этом сообщил центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За прошедшие сутки было выявлено 58 новых носителей коронавируса. За это же время 68 человек выписаны с выздоровлением.

Всего в регионе зарегистрировано 165 959 случаев заражения коронавирусом, 162 944 человека выздоровели, 2453 пациента скончались.