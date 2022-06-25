Пекин, , 17:06 — REGNUM США вместе с союзниками по НАТО способны участвовать только в коротких военных конфликта. Длительные боевые действия разоряют их арсеналы оружия. Такую уверенность выразил аналитик Asia Times Стивен Брайен.

Флаг США Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Сегодня западные страны покупают оружие нерегулярно, заводы отрабатывают заказы, а в остальное время простаивают. По словам автора статьи, США вместе с союзниками оказались перед двумя угрозами. Первая — затягивание украинского кризиса.

«Им просто не хватит арсенала для того, чтобы продолжать в такой же манере поддерживать Украину», — считает Брайен.

Предприятия не успеют за спросом, и для боевых действий на большой территории придётся использовать то количество оружия, которое будет произведено. Аналитик считает, что США в ближайшие годы дефицит не преодолеют.

Второй угрозой Стивен Брайен назвал риск боевых действий в Азии, что станет почти непосильной ношей для Вашингтона.

«Американские силы в Корее и Японии уже испытывают острую нехватку военных материалов», — уверен обозреватель.

Брайен напомнил, что США ранее предупредили о невозможности поставить некоторые виды оружия Тайваню.