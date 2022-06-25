Пекин, 25 июня, 2022, 17:06 — ИА Регнум. США вместе с союзниками по НАТО способны участвовать только в коротких военных конфликта. Длительные боевые действия разоряют их арсеналы оружия. Такую уверенность выразил аналитик Asia Times Стивен Брайен.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Флаг США

Сегодня западные страны покупают оружие нерегулярно, заводы отрабатывают заказы, а в остальное время простаивают. По словам автора статьи, США вместе с союзниками оказались перед двумя угрозами. Первая — затягивание украинского кризиса.

«Им просто не хватит арсенала для того, чтобы продолжать в такой же манере поддерживать Украину», — считает Брайен.

Предприятия не успеют за спросом, и для боевых действий на большой территории придётся использовать то количество оружия, которое будет произведено. Аналитик считает, что США в ближайшие годы дефицит не преодолеют.

Второй угрозой Стивен Брайен назвал риск боевых действий в Азии, что станет почти непосильной ношей для Вашингтона.

«Американские силы в Корее и Японии уже испытывают острую нехватку военных материалов», — уверен обозреватель.

Брайен напомнил, что США ранее предупредили о невозможности поставить некоторые виды оружия Тайваню.